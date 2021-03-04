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Мосбиржа заявила о рекордном притоке частных инвесторов 

Лера Букина 1 час назад
Мосбиржа заявила о рекордном притоке частных инвесторов
Фото: РИА Новости
В феврале количество физических лиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на рекордные 883,4 тысячи человек, до 10,3 млн Кроме того, в феврале фиксировалась максимальная активность со стороны частных инвесторов — сделки совершали 1,6 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки.
В феврале частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 29,5 млрд рублей, в облигации — 90 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) —12,6 млрд рулей. В объеме торгов доля частных инвесторов составила 41,3%, облигациями — 15,2%, на срочном рынке — 46,2%, на спот-рынке валюты — 13,4%.
Также отмечается, что количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в феврале составило 3,7 млн Наибольшее число данных счетов открыли инвесторы из Москвы — 402,7 тысячи, Московской области — 221,3 тысячи, Санкт-Петербурга — 170,3 тысячи, Свердловской области — 122,6 тысячи счетов, Республики Башкортостан — 120,2 тысячи счетов и Краснодарского края — 106,5 тысячи счетов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что миллиардер назвал способ заработать на фондовом рынке.
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Рынки , Московская биржа
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