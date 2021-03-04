Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
73.80
88.90
88.80
Прогноз
08.03 – 15.03
$
76.00
90.67
Индексы и котировки Brent
67.27
–0.04 Золото
1716.51
–0.13 РТС
1453.61
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.2042
–0.0049
18.02
1.2092
01.03
21.02
05.02

Мировые цены на продовольствие продолжили рост 

Вероника Полынина 2 часа назад
Мировые цены на продовольствие продолжили рост
Фото: РИА Новости
Цены на продовольствие в мире растут девятый месяц подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 116 пунктов, это на 2,3% больше по сравнению с январем.
Инфляция и глобализация: почему дорожает еда и что с этим делать?
Больше всего подорожали растительные масла (+6,2%) и сахар (+6,4%). Цены на масло достигли максимальных значений с 2012 года. Сахар дорожает на фоне опасений по поводу сокращения мировых поставок из-за снижения производства в основных странах-производителях.
Индекс цен на зерновые за месяц вырос на 1,2%, мясо подорожало на 0,6%, молочные продукты— на 1,7%.
В организации спрогнозировали новый рекорд производства пшеницы в 2021 году. Ожидается, что производство восстановится в Евросоюзе и с лихвой компенсирует недостаток урожая, который может случится в России из-за неблагоприятных для пшеницы погодных условий.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
Видео дня. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Комментарии 15
Рынки , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение