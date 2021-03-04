Мировые цены на продовольствие продолжили рост 

Цены на продовольствие в мире растут девятый месяц подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 116 пунктов, это на 2,3% больше по сравнению с январем.

Больше всего подорожали растительные масла (+6,2%) и сахар (+6,4%). Цены на масло достигли максимальных значений с 2012 года. Сахар дорожает на фоне опасений по поводу сокращения мировых поставок из-за снижения производства в основных странах-производителях.

Индекс цен на зерновые за месяц вырос на 1,2%, мясо подорожало на 0,6%, молочные продукты— на 1,7%.

В организации спрогнозировали новый рекорд производства пшеницы в 2021 году. Ожидается, что производство восстановится в Евросоюзе и с лихвой компенсирует недостаток урожая, который может случится в России из-за неблагоприятных для пшеницы погодных условий.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.