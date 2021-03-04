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Цена нефти Brent поднялась выше $67 

ТАСС 26 минут назад
Цена нефти Brent поднялась выше $67
Фото: ТАСС
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 18:55 мск выросла на 4,6%, до $67,07 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
При этом в 19:00 мск нефть этого сорта торговалась уже по $67,43 за баррель, что на 5,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цена нефти марки WTI находилась на отметке $64,25 за баррель (+5,2%).
Нефтяные котировки растут в ожидании решений в рамках сделки ОПЕК+. Источник ТАСС сообщил, что Саудовская Аравия сохранит добычу нефти в апреле на прежнем уровне.
По данным на 19:10 мск, нефть Brent росла до $67,18 за баррель (+4,9%), а нефть WTI — до $64,02 за баррель (+4,8%).
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Рынки , ИТАР-ТАСС
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