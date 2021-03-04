Союз птицеводов понадеялся на снижение цен на яйца в апреле-мае

В Национальном союзе птицеводов ожидают снижение цен на яйца и курятину в апреле-мае. Об этом заявил глава союза Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Лахтюхова, к этому времени объемы производства куриных яиц и мяса должны стабилизироваться и даже перейти к росту.

«Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — цитирует его ТАСС.

Минсельхозе , в свою очередь, заявили о полном восстановлении производства и стабилизации цен на яйца и куриное мясо к маю.