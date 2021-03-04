Союз птицеводов понадеялся на снижение цен на яйца в апреле-мае

В Национальном союзе птицеводов ожидают снижение цен на яйца и курятину в апреле-мае. Об этом заявил глава союза Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Лахтюхова, к этому времени объемы производства куриных яиц и мяса должны стабилизироваться и даже перейти к росту.
«Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — цитирует его ТАСС.
В Минсельхозе, в свою очередь, заявили о полном восстановлении производства и стабилизации цен на яйца и куриное мясо к маю.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России в январе-феврале наблюдался резкий рост цен на куриные яйца и мясо птицы. В Минсельхозе объяснили рост цен на продукцию птицеводства тремя факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС. 4 марта компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.