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Цены на яйца и курятину пойдут вниз в апреле-мае 

Вероника Полынина 1 час назад
Союз птицеводов понадеялся на снижение цен на яйца в апреле-мае
Фото: РИА Новости
В Национальном союзе птицеводов ожидают снижение цен на яйца и курятину в апреле-мае. Об этом заявил глава союза Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Лахтюхова, к этому времени объемы производства куриных яиц и мяса должны стабилизироваться и даже перейти к росту.

«Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — цитирует его ТАСС.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили о полном восстановлении производства и стабилизации цен на яйца и куриное мясо к маю.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России в январе-феврале наблюдался резкий рост цен на куриные яйца и мясо птицы. В Минсельхозе объяснили рост цен на продукцию птицеводства тремя факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС. 4 марта компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.
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Рынки , ЕС , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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