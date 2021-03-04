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Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу 

Lenta.ru 52 минуты назад
Россиянам пообещали снижение цен на яйца и птицу в апреле
Фото: РИА Новости
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу: стоимость может снизиться уже в апреле-мае. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью телеканалу «Россия 24», его слова приводит ТАСС.
Латюхов связал причину падения цен с увеличением объемов производства.

«Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле-мае, объемы производства стабилизируются. И не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — сказал он.

Ранее министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев предупреждал производителей сахара о том, что в случае продолжения роста цен может быть принято решение об отмене пошлины на импорт сахара-сырца. Президент АСКОНД отметил, что сахарному союзу был предъявлен ультиматум:

«Мы так работать не будем. И если будут сняты защитные меры по сырцу и сахару белому, мы в Узбекистане купим», — подытожил он.

В январе 2021 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось после заморозки цен. В конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице.
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Комментарии 1
Рынки , Дмитрий Патрушев
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