Fix Price увеличит объем размещения на IPO до $2 млрд

«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и в целом для российского розничного сектора, поскольку это крупнейшее IPO российского ритейлера», — заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.