Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.50
$
74.55
89.00
89.12
Прогноз
08.03 – 15.03
$
75.60
91.63
Индексы и котировки Brent
68.16
–0.06 Золото
1694.83
+0.01 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1931
–0.0186
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Fix Price увеличит объем размещения на IPO до $2 млрд из-за спроса инвесторов 

RB.ru 3 часа назад
Fix Price увеличит объем размещения на IPO до $2 млрд
Фото: ТАСС
Российская сеть магазинов Fix Price установила цену размещения в рамках IPO по верхней планке ранее объявленного диапазона, в размере $9,75 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в $8,3 млрд
Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи. Также уточняется, что из-за возросшего интереса со стороны инвесторов общий размер предложения увеличивается до $2 млрд Таким образом, с учетом опциона доразмещения инвесторам предложат примерно 24% от уставного капитала компании.

«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и в целом для российского розничного сектора, поскольку это крупнейшее IPO российского ритейлера», — заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Ранее сообщалось, что торги на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже компания рассчитывает начать 10 марта.
Видео дня. Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
RB.ru: последние новости
Связанный с Потаниным фонд купил 20% акций разработчика онлайн-тренажеров для врачей Связанный с Потаниным фонд купил 20% акций разработчика онлайн-тренажеров для врачей Выросла на «удаленке»: выручка Zoom увеличилась в разы за год Выросла на «удаленке»: выручка Zoom увеличилась в разы за год Илон Маск пообещал создать новый город в Техасе Илон Маск пообещал создать новый город в Техасе
Рынки , Компании , Дмитрий Кирсанов , Московская биржа , Бэст прайс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение