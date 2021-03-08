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Цена нефти Brent превысила 70 долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 3 часа назад
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
Фото: ТАСС
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По данным на 02.07 мск, стоимость Brent достигла 70,5 доллара за баррель (рост на 1,64%). Brent стала дороже 70 долларов впервые с января 2020 года, передает ТАСС.
Напомним, после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче нефти высказывалось предположение, что возможен рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. При этом России и Казахстану разрешили нарастить добычу.
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Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Прогноз эксперта , ИТАР-ТАСС
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