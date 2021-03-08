Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.30
88.11
88.34
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
87.92
Индексы и котировки Brent
68.68
+0.00 Золото
1703.32
+0.03 РТС
1447.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.03
1.1894
–0.0254
23.02
1.2147
05.03
25.02
11.02

Биржи Азии торгуются разнонаправленно 

Прайм и ещё 1 8 марта 2021
Биржи Азии торгуются разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики, поддерживают торги прогнозы восстановления экономики, а сдерживает — рост доходности гособлигаций США и опасения по ускорению инфляции, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19%, до 3414,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2210 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — рос на 1,55%, до 28983 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,83%, до 2971,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,48%, до 6771,9 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,83%, до 28983 пунктов.

" (На рынки Азии — ред.) влияет глобальное восстановление вместе с ожиданиями ускорения роста доходности гособлигаций (США — ред.)", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

В целом рынки по-прежнему оптимистично настроены по поводу восстановления мировой экономики в свете новостей из США. В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов.
Доходность гособлигаций при этом остается у рекордных уровней за последние годы. Так, доходность госбумаг США находится у годового рекорда на уровне около 1,6%. На этом фоне усилились опасения по поводу инфляции: ее ускорение из-за восстановления экономики может послужить сигналом для центробанков о сворачивании мер поддержки.
Вместе с этим инвесторы оценивают данные по ВВП Японии за минувший квартал. В квартальном выражении ВВП страны в октябре-декабре, по окончательным данным, вырос на 2,8% вместо ожидаемых 3%, в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) — поднялся на 11,7% при прогнозе роста на 12,8%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года показатель опустился на 1,4%. На этом фоне иена дешевеет к доллару.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
Прайм: последние новости
Биткоин превысил $54 тысячи Биткоин превысил $54 тысячи Стоимость биткоина растет более чем на 4% Стоимость биткоина растет более чем на 4% Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,26 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,26 рубля
Комментарии
Рынки , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение