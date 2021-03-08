Биржи Азии торгуются разнонаправленно 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики, поддерживают торги прогнозы восстановления экономики, а сдерживает — рост доходности гособлигаций США и опасения по ускорению инфляции, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19%, до 3414,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2210 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — рос на 1,55%, до 28983 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,83%, до 2971,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,48%, до 6771,9 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,83%, до 28983 пунктов.

" (На рынки Азии — ред.) влияет глобальное восстановление вместе с ожиданиями ускорения роста доходности гособлигаций (США — ред.)", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

В целом рынки по-прежнему оптимистично настроены по поводу восстановления мировой экономики в свете новостей из США. В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов.

Доходность гособлигаций при этом остается у рекордных уровней за последние годы. Так, доходность госбумаг США находится у годового рекорда на уровне около 1,6%. На этом фоне усилились опасения по поводу инфляции: ее ускорение из-за восстановления экономики может послужить сигналом для центробанков о сворачивании мер поддержки.

Вместе с этим инвесторы оценивают данные по ВВП Японии за минувший квартал. В квартальном выражении ВВП страны в октябре-декабре, по окончательным данным, вырос на 2,8% вместо ожидаемых 3%, в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) — поднялся на 11,7% при прогнозе роста на 12,8%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года показатель опустился на 1,4%. На этом фоне иена дешевеет к доллару.