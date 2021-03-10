Доля иностранных инвесторов в ОФЗ РФ в феврале упала до 22%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в феврале снизилась на 0,8 процентного пункта (п. п.) и составила 22%, говорится в обзоре ЦБ РФ . Объем вложений нерезидентов снизился на 74 млрд рублей.

При этом доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом) на конец февраля составила 35,1%, за месяц доля и объем инвестиций упали на 1,4 п. п. и 69 млрд рублей соответственно.

Также за прошедший месяц на аукционах ОФЗ наблюдался рост объемов размещения — с 61 млрд рублей в январе до 143 млрд рублей в феврале. Доля участия нерезидентов на аукционах ОФЗ снизилась до 20%, однако в абсолютном выражении они увеличили объем покупок до 29 млрд рублей. На вторичных биржевых торгах нерезиденты и дочерние иностранные организации продали ОФЗ на 65 млрд рублей, отметил регулятор.

В то же время кривая доходностей ОФЗ в феврале сдвинулась вверх по всем срокам, где наиболее сильный рост произошел на участке от 4 до 10 лет. Увеличение доходностей ОФЗ связано с продолжающимся ростом инфляционных ожиданий после нового плана поддержки экономики США (и в целом с ростом доходностей в США), а также с оттоком иностранных инвесторов из-за увеличения санкционных рисков, добавил ЦБ.

Потенциальный выход

Банк России видит риски в связи с высокой страновой концентрацией среди нерезидентов в ОФЗ, в обзоре регулятора сказано, что это может способствовать уязвимости российского рынка в случае оттока иностранных участников.

Согласно подсчетам ЦБ, 98,3% рынка ОФЗ приходится на 10 стран с наибольшей долей компаний, осуществляющих вложения инвесторов (включая Россию). Итого в российские государственные ценные бумаги на эту дату инвесторы осуществили вложения через компании из 67 стран.

Доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка ОФЗ, по данным депозитариев на начало 2021 года, составила 23,3%, снизившись за 2020 год на 8,9% в результате роста общего объема рынка и небольшого участия нерезидентов в новых размещениях.

Согласно разбивке по странам на 1 января 2021 года, наибольшая доля вложений среди стран — нерезидентов от общего объема рынка ОФЗ принадлежит инвесторам, осуществляющим вложения или ведущим депозитарный учет через компании из Великобритании и США (по 6,9%). В объемах по номиналу это составляет 947 млрд и 944 млрд рублей соответственно.

"Суммарные вложения инвесторов через компании из Великобритании и США (13,8%, или 1891 млрд рублей по номиналу) превышают суммарные вложения инвесторов из иных иностранных юрисдикций (9,4%, или 1288 млрд рублей по номиналу)", — добавили в ЦБ. В четверку лидеров также вошли Бельгия (3%) и Сингапур (1,5%).

Регулятор отметил, что среди всех нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, доля присутствия аффилированных с Россией лиц составляет менее 1%, что говорит о высокой доле спроса на ОФЗ со стороны "настоящих" нерезидентов.