ЦБ заблокировал счета 60 трейдеров за «разгон» акций

По требованию Центробанка брокеры заблокировали счета более 60 трейдеров, причастных к «разгону» стоимости одной из акций на российском рынке.

Как рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях , на днях ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций на торгах на Московской бирже (MCX:MOEX) с помощью Telegram-каналов. В частности, 5 марта регулятор установил факт нерыночного ценообразования в акциях компании « Россети (MCX:RSTI) Юг», сообщает РБК.

В течение часа объемы торгов выросли с нескольких сотен тыс. руб. до 10 млн руб., а стоимость акций поднималась почти на 5% в течение примерно получаса. В итоге автоматические системы выявили Telegram-каналы, «в которых распространялась информация о вовлечении в действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций».

А именно: в Telegram-каналах с небольшим количеством подписчиков — от 500 до нескольких тысяч — опубликовали призыв покупать акции «Россети ЮГ», «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

«Для предотвращения дальнейшего нарушения ценообразования и устранения угрозы правам частных инвесторов на рынке было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.

По его словам, были заблокированы счета более 60 физических лиц. Предписание о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам получили Сбербанк (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), Тинькофф Банк (MCX:TCSGDR), Альфа-банк , а также брокеры «Открытие брокер», БКС и «Атон».

Лях отметил, что ЦБ позже даст окончательную квалификацию этим действиям и выявит, имело ли место манипулирование рынком.

Ранее Investing.com уже писал о возможности «сговора» трейдеров в Telegram-каналах, наподобие тех, что происходят среди членов форума WallStreetBets на платформе Reddit.

>> В России появились сообщества трейдеров, «разгоняющие» акции

Сильные скачки в ценах второсортных компаний в отсутствие значимых новостей были зафиксированы на Московской бирже в середине февраля. Речь шла о бумагах производителей спиртных напитков «Белуга Групп» (MCX:BELU) и «Абрау-Дюрсо» (MCX:ABRD), производителя и дистрибьютора оптической техники «Левенгук» (MCX:LVHK), обыкновенных и привилегированных акциях « Красного Октября » (MCX:KROT). Скачки в этих инструментах превышали 30% в день.

Текст подготовила Александра Шнитникова