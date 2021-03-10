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ЦБ потребовал заблокировать счета трейдеров за «разгон» акций 

Investing.com Россия и ещё 1 28 минут назад
ЦБ заблокировал счета 60 трейдеров за «разгон» акций
Фото: РИА Новости
По требованию Центробанка брокеры заблокировали счета более 60 трейдеров, причастных к «разгону» стоимости одной из акций на российском рынке.
Как рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, на днях ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций на торгах на Московской бирже (MCX:MOEX) с помощью Telegram-каналов. В частности, 5 марта регулятор установил факт нерыночного ценообразования в акциях компании «Россети (MCX:RSTI) Юг», сообщает РБК.
В течение часа объемы торгов выросли с нескольких сотен тыс. руб. до 10 млн руб., а стоимость акций поднималась почти на 5% в течение примерно получаса. В итоге автоматические системы выявили Telegram-каналы, «в которых распространялась информация о вовлечении в действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций».
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А именно: в Telegram-каналах с небольшим количеством подписчиков — от 500 до нескольких тысяч — опубликовали призыв покупать акции «Россети ЮГ», «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

«Для предотвращения дальнейшего нарушения ценообразования и устранения угрозы правам частных инвесторов на рынке было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.

По его словам, были заблокированы счета более 60 физических лиц. Предписание о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам получили Сбербанк (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), Тинькофф Банк (MCX:TCSGDR), Альфа-банк, а также брокеры «Открытие брокер», БКС и «Атон».
Лях отметил, что ЦБ позже даст окончательную квалификацию этим действиям и выявит, имело ли место манипулирование рынком.
Ранее Investing.com уже писал о возможности «сговора» трейдеров в Telegram-каналах, наподобие тех, что происходят среди членов форума WallStreetBets на платформе Reddit.
>> В России появились сообщества трейдеров, «разгоняющие» акции
Сильные скачки в ценах второсортных компаний в отсутствие значимых новостей были зафиксированы на Московской бирже в середине февраля. Речь шла о бумагах производителей спиртных напитков «Белуга Групп» (MCX:BELU) и «Абрау-Дюрсо» (MCX:ABRD), производителя и дистрибьютора оптической техники «Левенгук» (MCX:LVHK), обыкновенных и привилегированных акциях «Красного Октября» (MCX:KROT). Скачки в этих инструментах превышали 30% в день.
Текст подготовила Александра Шнитникова
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Комментарии 29
Рынки , Компании , Валерий Лях , Банк ВТБ , Красный Октябрь , Тинькофф банк , Сбербанк России , Россети , Московская биржа , Абрау-Дюрсо , Бэст прайс , Центральный банк России , Альфа-банк
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