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Должность Илона Маска в Tesla официально назовут «технокороль»

Говорит Москваиещё 4
1 час назад
Финансовый директор компании Зак Киркхорн с сегодняшнего дня будет работать на должности «мастера над монетой», по аналогии с вымышленным титулом в сериале «Игра престолов». И Маск, и Киркхорн свои обязанности в Tesla сохранят.
Должность Илона Маска в Tesla официально назовут «технокороль»
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
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