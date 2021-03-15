Аналитик: рубль не сможет подняться выше 70 за доллар 

Российский рубль не сможет подняться выше 70 рублей за доллар даже при дорожающей нефти, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
Виной тому санкционное давление, негативный статус России на международной арене и бюджетное правило ЦБ РФ.
По мнению аналитика ГК «Финам» Андрея Маслова, инвесторы опасаются вкладываться в российскую экономику и рубль из-за страха оказаться под санкциями. Новые ограничения, как ожидается, будут приняты к лету.
Кроме того, в условиях неопределенных сроков восстановления мировой экономики, активы развивающихся стран сейчас пользуются умеренным спросом. Инвесторов пугает возможное монетарное ужесточение и сворачивание стимулов из-за растущей инфляции.
Управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов отмечает также, что рост нефтяных котировок приводит к тому, что Центробанк России в рамках бюджетного правила увеличивает покупку валюты. Это приводит к сдерживанию роста курса рубля.
По мнению экспертов, курс рубля к лету будет колебаться на уровне 70-75 рублей за доллар. В ближайшее время пара доллар-рубль двинется к верхней границе коридора 72,6 — 76,4 рубля.
Ранее, как писал «Рамблер», финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что в середине апреля доллар будет стоить 75–76 рублей, а к концу месяца обвалится до 70-71 рубля.
Аналогичное падение ждет евро, который упадет до 85,45 рубля. Более того, финансист считает, что рынок смущают западные санкции, а честная цена доллара — 67 рублей, евро — 78 рублей.