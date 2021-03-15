Аналитик: рубль не сможет подняться выше 70 за доллар 

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Российский рубль не сможет подняться выше 70 рублей за доллар даже при дорожающей нефти, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.

Виной тому санкционное давление, негативный статус России на международной арене и бюджетное правило ЦБ РФ

По мнению аналитика ГК «Финам» Андрея Маслова, инвесторы опасаются вкладываться в российскую экономику и рубль из-за страха оказаться под санкциями. Новые ограничения, как ожидается, будут приняты к лету.

Кроме того, в условиях неопределенных сроков восстановления мировой экономики, активы развивающихся стран сейчас пользуются умеренным спросом. Инвесторов пугает возможное монетарное ужесточение и сворачивание стимулов из-за растущей инфляции.

Управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов отмечает также, что рост нефтяных котировок приводит к тому, что Центробанк России в рамках бюджетного правила увеличивает покупку валюты. Это приводит к сдерживанию роста курса рубля.

По мнению экспертов, курс рубля к лету будет колебаться на уровне 70-75 рублей за доллар. В ближайшее время пара доллар-рубль двинется к верхней границе коридора 72,6 — 76,4 рубля.

Ранее, как писал «Рамблер», финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что в середине апреля доллар будет стоить 75–76 рублей, а к концу месяца обвалится до 70-71 рубля.

Аналогичное падение ждет евро, который упадет до 85,45 рубля. Более того, финансист считает, что рынок смущают западные санкции, а честная цена доллара — 67 рублей, евро — 78 рублей.