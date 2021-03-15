Цены на подсолнечное масло стали рекордными за 200 лет

В декабре 2020 года цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе она выросла до 40 рублей. В феврале стоимость килограмма достигла 44 рублей, а в марте — уже 47 рублей. Басов предположил, что правительство введет пошлину на экспорт масла, начиная с нового сезона.