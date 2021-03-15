Цены на подсолнечное масло стали рекордными за 200 лет

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал
, что соглашения о сдерживании цен являются временной мерой, если сделать их постоянными, то Россия может столкнуться с дефицитом товаров по советскому типу. По его словам, договоренность о ценах на сахар и подсолнечное масло помогла ограничить рост их стоимости, но вместе с тем стали ломаться логистические цепочки поставок. Чиновник заметил, что на продукт по низким ценам поступает большое число заявок, и производитель не может удовлетворить их, кого-то приходится ограничивать.