Азиатские фондовые биржи снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, — инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новых экономических прогнозов регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31% — до 3435,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,59%, до 2209,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,09% — до 29000,18 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,27% — до 3028,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 6792,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 29862,07 пункта.

В среду ФРС США примет решение по ставке и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов. Аналитики, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считают, что глава ФРС Джером Пауэлл попытается убедить рынки в том, что регулятор сможет продолжать оказывать поддержку экономике, не провоцируя рост инфляции.

Новости от ФРС могут "либо ослабить, либо усилить некоторые из недавних опасений рынка в отношении стремительного роста доходности облигаций", сказал агентству старший рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).