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Биткоин вернулся к росту после падения с исторического максимума 

Прайм и ещё 2 47 минут назад
Курс биткоина превысил 60 тысяч долларов
Фото: РИА Новости
Стоимость биткоина растет в четверг более чем на 8% за сутки, уже превышая 60 тысяч долларов, после падения с исторического максимума почти на 14%, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.42 мск растёт в цене на 8,14%, до 59 859 долларов. Минутами ранее показатель достиг отметки в 60 129 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 8,92%, до 59 976 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин 13 марта в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта он падал до 53 271 доллара, то есть на 13,9%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.
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