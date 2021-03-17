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Рубль почти не отреагировал на расширение США экспортных ограничений в отношении России

ТАССиещё 1
2 часа назад
Рубль по отношению к евро и доллару практически не отреагировал на решение США расширить экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным, следует из данных Мосбиржи.
Рубль слабо отреагировал на расширение санкций США
Фото: ТАССТАСС
Так, на 15:59 мск доллар находился на уровне 73,89 рубля, а евро - на отметке 88,05 рубля, тогда как до публикации заявления Минторга США рубль торговался по 73,85 рубля за доллар и 88,02 рубля за евро.
К 17:04 мск рубль немного укрепился. Так, доллар торговался по 73,77 рубля, а евро - по 87,83 рубля.
Как заявили в Минторге США, в частности, в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать "презумпция отказа". При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью.
Рынки,Алексей Навальный,
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