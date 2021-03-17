Рубль слабо отреагировал на расширение санкций США

Так, на 15:59 мск доллар находился на уровне 73,89 рубля, а евро - на отметке 88,05 рубля, тогда как до публикации заявления Минторга США рубль торговался по 73,85 рубля за доллар и 88,02 рубля за евро.

Как заявили в Минторге США, в частности, в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать "презумпция отказа". При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью.