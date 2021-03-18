Аналитик предсказал обвал рубля 

«Кроме этого, по мере восстановления экономики и открытия внешних границ будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро», — пояснил он.