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Аналитик предсказал обвал рубля 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Аналитик предсказал обвал рубля
Фото: ТАСС
Ослабление рубля ожидается во второй половине 2021 года и связано с рядом факторов. Об этом «Российской газете» заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
По его словам, российская национальная валюта традиционно слабее во второй половине года, что связано с увеличением выплат по внешнему долгу и дивидендов иностранным инвесторам.

«Кроме этого, по мере восстановления экономики и открытия внешних границ будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что доллар получит поддержку от повышения общего уровня инфляции в мире, роста рыночных ставок и ужесточения финансовых условий. Также фактором неопределенности в этом году остается политика администрации США в отношении России и возможное введение новых санкций.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский предрек тяжелый период для рубля в мае-июне. К этому времени, по мнению Казанского, на рубль будет давить третья волна пандемии, восстановление добычи в рамках сделки ОПЕК+, усиливающаяся инфляция и рост неплатежеспособности малого бизнеса.
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , Александр Казанский , Михаил Васильев , Совкомбанк , Администрация США , "Российская газета"
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