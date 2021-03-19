Рынок акций России завершил неделю снижением

Российский рынок акций в пятницу завершил неделю снижением, реагируя на просадку нефтяных котировок и ухудшение настроений на мировых площадках. Индекс Мосбиржи снизился на 0,84% - до 3475,26 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,99%, до 1474,05 пункта.

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"Зарубежные площадки торгуются в минусе, как и нефть, которая, впрочем, пытается нащупать почву для отскока от $62-63. Участников торгов продолжает тревожить рост доходностей долгового рынка. Ненадолго отступив после заседания ФРС США, график доходности UST-10 [10-летних гособлигаций США] сегодня вернулся выше 1,7%. Это фундаментально негативный тренд для рынков акций", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вторая причина для беспокойства инвесторов и снижения в рисковых активах, в том числе в нефти, связана с проблемами с вакцинацией от коронавируса в Европе и угрозой третьей волны пандемии в Германии, Франции и других странах региона, добавляет эксперт.

При этом решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 4,5% годовых хоть и не совпало с ожиданиями рынка, однако и большим сюрпризом не стало, так как в целом рынок уже готовится к скорому ужесточению монетарной политики с учетом ускорившейся инфляции.

Отечественная валюта в свою очередь на фоне роста ставки укрепилась к доллару и евро - до 74,24 руб. и 88,41 руб. соответственно.

Корпоративный сектор

В лидерах роста пятницы оказались акции "Русала" (+2,68%), "префы" "Татнефти" (+1,97%) и "Северстали" (+1,84%). При этом наибольший подъем на российском рынке демонстрируют бумаги HeadHunter (+9%). "Вчера компания отчиталась о результатах за IV квартал 2020 года лучше ожиданий. Выручка оказалась выше прогнозов на 2% и менеджмент дал прогноз по росту годовой выручки на 37-42% в 2021 году, что выше консенсуса", - поясняет главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов

Прогнозы экспертов

В начале будущей недели вероятна осторожная динамика торгов на российском рынке, полагает Бахтин. "Инвесторы будут ждать подробностей санкционных инициатив, анонсированных США, а также продолжат следить за вирусной обстановкой в Европе, доходностями долгового рынка, сырьевыми ценами и макроэкономической статистикой", - отмечает эксперт.

В понедельник Народный банк Китая также определится с базовой кредитной ставкой, будет опубликована статистика продаж на вторичном рынке жилья в США за февраль.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник, 22 марта, - 3430-3530 пунктов, по курсу доллара - 73,5-74,5 руб.