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Цены на нефть снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе

Праймиещё 1
27 минут назад
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе на фоне новых карантинных ограничений в странах региона, свидетельствуют данные торгов.
Нефть Brent подешевела до $64,25 за баррель
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 8.05 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 64,25 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 61,15 доллара за баррель.
Стоимость нефти начинает неделю снижением. По итогам прошлой недели ее котировки упали на 6%, несмотря на активный рост в пятницу. Обвал цен на сырье был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании AstraZeneca.
Кроме того, инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с пятницы на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку "первоочередных", будут закрыты.
"Нефть может продолжить колебаться между "красной" и "зеленой" зонами, разрываясь между опасениями за спрос и "несгибаемыми оптимистами". Скорее всего, цены будут колебаться около текущего уровня, по крайней мере, до следующего шага ОПЕК+", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Рынки,Bloomberg,
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