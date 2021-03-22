Российские фондовые индексы снизились в начале торгов

Фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи
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Индекс Мосбиржи на самом старте торгов двинулся вверх, составив 3 479,06 пункта против 3 475,26 на предыдущем закрытии. Но к 10:11 мск он потерял 0,04%, составив 3 473,81 пункта.
Индекс РТС начал торговый день на отметке 1 473,49 после закрытия на уровне 1 474,05 накануне. К 10:11 он опустился на 0,38% и равнялся 1 468,49 пункта.
«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть вернулись к снижению после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, не получая однозначных сигналов от внешнего фона. Инвесторы будут следить за изменением зарубежных настроений, а на неделе в целом — ждать санкционных новостей, которые при пессимистичном сценарии могут коснуться госдолга РФ. Пока же фондовые индексы и рубль будут ориентироваться на нефтяные цены и общий аппетит к риску», — написала она перед началом торгов.