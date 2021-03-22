Российские фондовые индексы снизились в начале торгов

Индекс Мосбиржи на самом старте торгов двинулся вверх, составив 3 479,06 пункта против 3 475,26 на предыдущем закрытии. Но к 10:11 мск он потерял 0,04%, составив 3 473,81 пункта.

Индекс РТС начал торговый день на отметке 1 473,49 после закрытия на уровне 1 474,05 накануне. К 10:11 он опустился на 0,38% и равнялся 1 468,49 пункта.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, не получая однозначных сигналов от внешнего фона. Инвесторы будут следить за изменением зарубежных настроений, а на неделе в целом — ждать санкционных новостей, которые при пессимистичном сценарии могут коснуться госдолга РФ. Пока же фондовые индексы и рубль будут ориентироваться на нефтяные цены и общий аппетит к риску», — написала она перед началом торгов.