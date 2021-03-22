Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов

Банки.руиещё 2
2 часа назад
Фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Российские фондовые индексы снизились в начале торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Индекс Мосбиржи на самом старте торгов двинулся вверх, составив 3 479,06 пункта против 3 475,26 на предыдущем закрытии. Но к 10:11 мск он потерял 0,04%, составив 3 473,81 пункта.
Индекс РТС начал торговый день на отметке 1 473,49 после закрытия на уровне 1 474,05 накануне. К 10:11 он опустился на 0,38% и равнялся 1 468,49 пункта.
«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть вернулись к снижению после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, не получая однозначных сигналов от внешнего фона. Инвесторы будут следить за изменением зарубежных настроений, а на неделе в целом — ждать санкционных новостей, которые при пессимистичном сценарии могут коснуться госдолга РФ. Пока же фондовые индексы и рубль будут ориентироваться на нефтяные цены и общий аппетит к риску», — написала она перед началом торгов.
Рынки,Елена Кожухова,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители