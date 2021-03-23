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Доллар превысил 76 рублей впервые с начала февраля

Газета.Ru
59 минут назад
Курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 76 руб.
К 12.42 доллар вырос до 76,05 руб., на 1,11 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Последний раз доллар превышал 76 руб. 4 февраля.
Ранее сообщалось, что евро поднялся выше 90 руб. впервые с 1 марта.
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