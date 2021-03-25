Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 10,2%, до $51,304 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15:15 мск.

По данным на 15:24 мск, курс биткойна находился на уровне $51,374 тыс. (-9,54%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.