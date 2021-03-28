Изменение стоимости национальных валют напрямую влияет на жизнь граждан страны. Как пишет " Российская газета " со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина, есть два важных момента, которые надо выделить для того, чтобы определить, как именно курс рубля влияет на жизнь россиян.

Вопрос о курсе рубля по отношению к евро и доллару практически всегда волнует россиян. Большее внимание граждане уделяют этой теме в периоды рыночной нестабильности либо в моменты их значительного колебания.

"Чтобы определить, насколько сильно в реальности оказывает влияние курс рубля на жизнь простых граждан, надо разделить два важных момента", — отметил эксперт.

Первый — самый важный — на цены в магазинах оказывает влияние среднесрочный курс валюты, а не краткосрочные колебания.

В частности, закупки тех же промтоваров для продажи происходят заблаговременно. Как правило, возможные курсовые колебания закладываются в контрактах заранее.

Сильнее всех отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы: они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, стоимости перелета и услуг за границей. То есть на те цены, которые изначально выставлены в иностранной валюте.

Также курсовая разница чувствуется при покупке иностранных товаров: запчастей, продуктов импортного производства и другого.

Если говорить о продуктах местного производства, то тут изменение курса рубля будет учитываться в базовых показателях инфляции.

"Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно "нарваться" на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу. Однако это скорее отразится на прибылях производителей. Так как продажа продуктовых товаров первой необходимости, как правило, тоже производится по долгосрочным контрактам", — отметил он.

Пичугин дал прогноз по рублю на дистанции в два-три месяца.

"Если в Европе продолжатся локдауны, то евро будет слабеть против доллара США и при стабильной цене на нефть против рубля. Тем временем, сам рубль завис в весьма подвешенном состояние из-за стоимости черного золота, которая ждет решения ситуации с сухогрузом в Суэцком канале. А доллар США ожидает решений по очередному (теперь уже на три триллиона долларов) портфелю поддержке экономике", — пояснил он.

Итак, если опираться на ситуацию из данных на конец текущей недели, то не стоит ожидать обновления максимумов от рубля в парах с евро и долларом.