Эксперт посоветовал россиянам вкладываться в золото

Эксперт признал золото лучшей инвестицией в марте 2021 года. Другими надежными активами в период мировой инфляции являются сырье, сельхозпродукция, промышленные и драгоценные металлы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так считает Максим Ачкасов, директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future. Его цитирует РИА Новости.

«Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%», - отметил специалист.

По его словам, бесконтрольное печатание денег в странах Запада и многолетний тренд на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе.

Сейчас повсеместно растет инфляция. Значит, инвесторам надо идти в реальные активы на бирже. Речь о сырье, сельхозпродукции, ценных металлах.

«Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы».

Эксперт также назвал интересными инвестиции в недвижимость. Он призвал сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты).

Например, облигации при растущей инфляции обычно дешевеют.

«Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора – сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча», – подытожил Ачкасов.