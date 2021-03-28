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Названа способная победить инфляцию инвестиция

Майк Габриелян
27 минут назад
Эксперт признал золото лучшей инвестицией в марте 2021 года. Другими надежными активами в период мировой инфляции являются сырье, сельхозпродукция, промышленные и драгоценные металлы.
Эксперт посоветовал россиянам вкладываться в золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так считает Максим Ачкасов, директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future. Его цитирует РИА Новости.
«Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%», - отметил специалист.
По его словам, бесконтрольное печатание денег в странах Запада и многолетний тренд на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе.
Сейчас повсеместно растет инфляция. Значит, инвесторам надо идти в реальные активы на бирже. Речь о сырье, сельхозпродукции, ценных металлах.
«Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы».
Эксперт также назвал интересными инвестиции в недвижимость. Он призвал сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты).
Например, облигации при растущей инфляции обычно дешевеют.
«Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора – сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча», – подытожил Ачкасов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали не посещать банки из-за мисселинга.
Рынки,РИА Новости,
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