Российский рынок акций снижается вслед за нефтью

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью, рублем и ценами на ряд драгметаллов, следует из данных торгов.

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Рублевый индекс Мосбиржи к 16.34 мск снижался на 0,32%, до 3518,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1456,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 40 копеек, до 76,08 рубля, курс евро — на 14 копейки, до 89,16 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,63% — до 63,86 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но затем перешли к снижению в том числе из-за падения цен на нефть, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Стоимость июньского фьючерса на золота снижается на 1,74%, июльский на платину — на 1,11%, майский на серебро — на 2,55%.

"Внешняя ситуация продолжает осложняться. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживается вблизи 1,78%, что явно негативно влияет на восприятие риска", — также замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции " Распадской " снижаются на 2,06% на фоне публикации данных по МСФО за 2020 год. Так, чистая прибыль "Распадской" по МСФО в прошлом году снизилась на 14,9% — до 177 миллионов долларов.

Депозитарные расписки Qiwi резко подскочили в цене на позитивных новостях по компании и в моменте поднимались на 7,59%, до 843,5 рубля — максимума с 11 марта. К текущему моменту расписки компании растут на 5,1%.

В частности, Qiwi намерена направить на дивиденды минимум 50% скорректированной чистой прибыли за 2020 год и также не менее 50% — за 2021 год. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2020 года выросла на 116% — до 2,519 миллиарда рублей. Кроме того, " Киви банк " устранил практически все выявленные ЦБ РФ нарушения и возобновил платежи в пользу некоторых ключевых иностранных организаций.

Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" растут на 4,18% без новостей.

ПРОГНОЗЫ

Пока в снижении рынка нет ничего опасного, поскольку проявляется вполне логичная реакция на движение нефти, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Однако закрытие дня ниже 3500 пунктов может вновь актуализировать более глубокую коррекцию, добавляет он.