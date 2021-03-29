Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем

Праймиещё 3
29 марта 2021
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью, рублем и ценами на ряд драгметаллов, следует из данных торгов.
Российский рынок акций снижается вслед за нефтью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.34 мск снижался на 0,32%, до 3518,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1456,88 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 40 копеек, до 76,08 рубля, курс евро — на 14 копейки, до 89,16 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,63% — до 63,86 доллара за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но затем перешли к снижению в том числе из-за падения цен на нефть, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".
Стоимость июньского фьючерса на золота снижается на 1,74%, июльский на платину — на 1,11%, майский на серебро — на 2,55%.
"Внешняя ситуация продолжает осложняться. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживается вблизи 1,78%, что явно негативно влияет на восприятие риска", — также замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции "Русснефти" (-4,1%), ОВК (-3,71%), Polymetal (-2,12%), АФК "Система" (-2,05%), "Полюса" (-1,95%), а также акции Petropavlovsk (-1,76%), бумаги "Лензолота" (префы снижаются на 1,41%, обыкновенные акции — на 0,57%), акции "Юнипро" (-1,62%), "Лукойла" (-1,56%), "Энел" (-1,38%), "Яндекса" (-1,06%).
Акции "Распадской" снижаются на 2,06% на фоне публикации данных по МСФО за 2020 год. Так, чистая прибыль "Распадской" по МСФО в прошлом году снизилась на 14,9% — до 177 миллионов долларов.
Депозитарные расписки Qiwi резко подскочили в цене на позитивных новостях по компании и в моменте поднимались на 7,59%, до 843,5 рубля — максимума с 11 марта. К текущему моменту расписки компании растут на 5,1%.
В частности, Qiwi намерена направить на дивиденды минимум 50% скорректированной чистой прибыли за 2020 год и также не менее 50% — за 2021 год. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2020 года выросла на 116% — до 2,519 миллиарда рублей. Кроме того, "Киви банк" устранил практически все выявленные ЦБ РФ нарушения и возобновил платежи в пользу некоторых ключевых иностранных организаций.
Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" растут на 4,18% без новостей.
Также в лидерах роста — акции "Аптечной сети 36 и 6" (6,65%), ГК "ПИК" (3,59%), "Северстали" (2,48%) и депозитарные расписки Ozon (3,02%).

ПРОГНОЗЫ

Пока в снижении рынка нет ничего опасного, поскольку проявляется вполне логичная реакция на движение нефти, считает Кочетков из "Открытие Брокер".
Однако закрытие дня ниже 3500 пунктов может вновь актуализировать более глубокую коррекцию, добавляет он.
"Ключевая поддержка для рублевого индикатора остается на отметке 3490 пунктов — до завершения дня снижение можно считать не более, чем коррекцией", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".
Рынки,Цена на нефть,Елена Кожухова,Андрей Кочетков,Лензолото,Аптечная сеть 36,6,Киви Банк,Тинькофф банк,Русснефть,Qiwi,Открытие Брокер,Лукойл,Распадская,АФК Система,Яндекс,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители