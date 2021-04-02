Франция имеет отличную от немецкой позицию в вопросе «Северного потока — 2», заявил чиновник французского МИДа Клеман Бон. Он отметил, что сейчас Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения своих точек зрения на трубопровод из России. Французские власти опасаются «газовой зависимости» от РФ.

Хотя ФРГ и Франция находятся на различных позициях относительно строительства «Северного потока — 2», Берлин и Париж дискутируют и стараются найти общий язык. Об этом со ссылкой на госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона сообщает ТАСС.

«Наши подходы не совпадают, но мы ведем дискуссии для их сближения», — подчеркнул он. По его словам, Россия может поставить Европу в зависимость от своего газа с помощью СП-2.

В конце марта депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ заявила, что Еврокомиссия должна предпринять конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями США, введенными против газопровода «Северный поток — 2». По ее мнению, Белый дом грубо нарушает международное право, а его антиевропейская санкционная политика представляет собой ни что иное, как прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет ЕС

Андруэ напомнила, что из-за санкций от участия в проекте СП-2 были вынуждены отказаться некоторые из числа 120 европейских компаний, связанных со строительством и запуском газопровода. Страны Западной Европы к проекту трансбалтийского газопровода в целом относятся благосклонно. В феврале канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад сможет справиться с расхождениями по поводу СП-2.

«Что касается «Северного потока — 2», то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях», — сказала Меркель.

По ее словам, канцлер обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблемы энергоснабжения. Меркель подчеркнула, что у Франции есть атомная энергетика и для нее роль газа менее существенна, чем для Германии. Тем не менее, Макрон поддержал позицию Германии по вопросу газопровода «Северный поток — 2».

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2», — сказал Макрон.

По его словам, газ — необходимая часть на переходном периоде. Французский президент также подчеркнул необходимость укреплять энергетический суверенитет Евросоюза. В феврале Макрон также отмечал, что Париж координирует действия по СП-2 с Берлином.

«Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы»,— отмечал политик после заседания Совета по обороне и безопасности Франции и Германии.

19 февраля глава МИД Германии Хайко Маас высказался о перспективе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, немецкие власти намерены способствовать завершению реализации данного проекта. СП-2 включает сооружение двух нитей трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов в Ленинградской области через Балтийское море до побережья Германии.