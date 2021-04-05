Источник: в ЯНАО начали увольнять соратников экс-чиновницы

Главный редактор газеты «Северный луч» Пуровского района ЯНАО Евгения Куприенко в ближайшее время освободит свой пост, сообщил URA.RU собственный источник, близкий к муниципальной администрации. По информации собеседника, медиаменеджер является человеком экс-заместителя главы района Нонны Фамбуловой, поэтом отставка была вопросом времени.
«9 апреля Куприенко в „Северном луче“ уже не будет», — рассказал инсайдер.
Также он уточнил, что ситуация обусловлена проверкой деятельности чиновников, связанных с бывшим замом главы Пуровского района Нонной Фамбуловой, которую не стал включать в свою команду нынешний руководитель Антон Колодин.
В районной администрации подтвердили факт отставки Куприенко.
«Евгения Валерьевна увольняется по собственному желанию, причины ее решения администрации не известны», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос URA.RU.
Связаться с самой Куприенко оперативно не удалось — по телефону в приемной главреда никто не ответил. Вопросы медиаменеджеру были отправлены письменно, на момент публикации ответ не поступил.