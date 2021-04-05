Источник: в ЯНАО начали увольнять соратников экс-чиновницы

Главный редактор газеты «Северный луч» Пуровского района ЯНАО Евгения Куприенко в ближайшее время освободит свой пост, сообщил URA.RU собственный источник, близкий к муниципальной администрации. По информации собеседника, медиаменеджер является человеком экс-заместителя главы района Нонны Фамбуловой, поэтом отставка была вопросом времени.

Связаться с самой Куприенко оперативно не удалось — по телефону в приемной главреда никто не ответил. Вопросы медиаменеджеру были отправлены письменно, на момент публикации ответ не поступил.