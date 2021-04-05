Падение цен на нефть ускорилось до 5%

Падение цен на нефть ускорилось до 4-5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 19.30 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,49% — до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,16%, до 58,28 доллара за баррель.