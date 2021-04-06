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Фондовые торги в РФ снижаются в начале торгов

Банки.руиещё 7
2 часа назад
Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Фондовые торги в России снизились в начале торгов
Фото: ReutersReuters
Динамика была позитивной на самом старте: индекс Мосбиржи составил 3 536,26 пункта после закрытия на уровне 3 524,93 накануне, индекс РТС — 1 459,13 против 1 457,13.
По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи потерял 0,16%, индекс РТС — 0,41%, значения индикаторов составили 3 519,39 и 1 451,17 пункта соответственно.
«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — отметила перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
При этом она прогнозировала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, отыграют оптимизм в США и на нефтяных площадках и попытаются подрасти».
Ожидал движения индексов в «зеленой зоне» и главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: «Учитывая внешний фон, сегодня утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей сессии и вернуться в середину диапазона 3 500—3 600 пунктов. Однако в дальнейшем, в случае возобновления негативной динамики в ценах на нефть, российский рынок может растерять часть утреннего роста».
Рынки,Елена Кожухова,Богдан Зварич,Промсвязьбанк,Московская биржа,
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