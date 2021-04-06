Фондовые торги в России снизились в начале торгов

Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи

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Динамика была позитивной на самом старте: индекс Мосбиржи составил 3 536,26 пункта после закрытия на уровне 3 524,93 накануне, индекс РТС — 1 459,13 против 1 457,13.

По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи потерял 0,16%, индекс РТС — 0,41%, значения индикаторов составили 3 519,39 и 1 451,17 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — отметила перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

При этом она прогнозировала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, отыграют оптимизм в США и на нефтяных площадках и попытаются подрасти».