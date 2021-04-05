Индекс S&P 500 обновил рекорды на сильной статистике

Американские индексы DJIA и S&P 500 обновили очередные рекорды на сильной статистике, свидетельствуют данные торгов.

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Промышленный DJIA вырос на 1,13%, до 33527,19 пункта, индекс общего рынка S&P вырос на 1,44%, до 4077,91 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ добавил 1,67% и вырос до 13705,59 пункта.

Биржи продолжают "подогревать" положительные новости о рынке труда. Безработица в стране в марте ожидаемо снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%.