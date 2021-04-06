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Дуров вошел в топ богатейших миллиардеров из России

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes, заняв восьмое место.
Состояние Дурова оценивается в 17,2 млрд долларов (прирост за год составил 13,8 млрд долларов), следует из рейтинга, опубликованного на сайте Forbes.
При этом в рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, хотя гражданство и указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и второе гражданство Дурова – Сент-Китс и Невис.
В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место, при этом еще в 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году – 838-е место, а в 2018 году – 1394-е место.
Telegram привлек более 1 млрд долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций, передает РИА «Новости».
Ранее предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в ближайшее время возглавит топ богатейших людей России.
Рынки,Олег Тиньков,Павел Дуров,Тинькофф банк,Forbes,РИА Новости,
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