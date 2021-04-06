Дуров вошел в топ богатейших миллиардеров из России

При этом в рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, хотя гражданство и указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и второе гражданство Дурова – Сент-Китс и Невис.

В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место, при этом еще в 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году – 838-е место, а в 2018 году – 1394-е место.