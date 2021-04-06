В России выросло число мошенников, действующих якобы от имени Центробанка

Банк России сообщил, что с 25 февраля по 31 марта 2021 года в его колл-центр поступило 23,6 тысячи звонков потребителей финансовых услуг. Это на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период с 21 января по 24 февраля 2021 года, сказано в материалах.