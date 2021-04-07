Эксперт предсказал курс рубля к концу года

Российская экономика не настолько плоха, чтобы инфляция вышла за пределы 6%, считает экономист Михаил Беляев

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В комментарии News.ru Беляев заявил, что рубль продолжит дешеветь к доллару, но при инфляции не выше 6% вряд ли будет стоить меньше 85 рублей за доллар.

При этом курс евро к концу года может превысить 95 рублей.

Причиной нынешнего падения российской валюты Беляев назвал инфляцию, которая в годовом выражении почти достигла 6%.

«Скорее всего, новая фундаментальная отметка к доллару — это 76 рублей, а евро — 92 рубля», - сказал Беляев «Пятому каналу».

Как сообщал «Рамблер», в среду, 7 апреля, курсы евро и доллара подскакивали до максимальных показателей с осени: 92,6 рубля и 78,02 рубля соответственно.