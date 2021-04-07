Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Эксперт предсказал курс рубля к концу года

Вероника Полынина
24 минуты назад
Российская экономика не настолько плоха, чтобы инфляция вышла за пределы 6%, считает экономист Михаил Беляев.
Эксперт предсказал курс рубля к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии News.ru Беляев заявил, что рубль продолжит дешеветь к доллару, но при инфляции не выше 6% вряд ли будет стоить меньше 85 рублей за доллар.
При этом курс евро к концу года может превысить 95 рублей.
Причиной нынешнего падения российской валюты Беляев назвал инфляцию, которая в годовом выражении почти достигла 6%.
«Скорее всего, новая фундаментальная отметка к доллару — это 76 рублей, а евро — 92 рубля», - сказал Беляев «Пятому каналу».
Как сообщал «Рамблер», в среду, 7 апреля, курсы евро и доллара подскакивали до максимальных показателей с осени: 92,6 рубля и 78,02 рубля соответственно.
По мнению экспертов, главный негативный фактор для российской валюты – эскалация напряженности на юго-востоке Украины. Также на рубль продолжает давить опасность новых санкций.
Рынки,Михаил Беляев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители