Бензин в России подорожал с опережением графика

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) России подорожал с начала 2021 года с опережением прошлогоднего графика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата

По подсчетам ведомства, за неделю, завершившуюся 5 апреля, бензин на российских заправках подорожал на 0,3 процента. С начала года цены выросли на 3,2 процента, что в 1,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Также рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, равный 2,1 процента (по состоянию на 5 апреля).

Розничные цены на бензин в России традиционно следуют за оптовыми с опозданием на месяц. Те в свою очередь напрямую зависят от мировых цен на нефть и объема ее поставок на внутреннем рынке. С начала года мировые цены на нефть росли, что сделало экспорт более привлекательным для добывающих компаний, сокративших предложение внутри страны.

Правительство на этом фоне приняло ряд мер, в частности, увеличило норматив переработки нефти на внутреннем рынке, необходимый для получения компенсации в виде демпферной надбавки к акцизу на нефтяное сырье, а также повысило саму надбавку — с 1 мая ее размер увеличится в среднем на 1,35 рубля за литр проданного внутри страны бензина.