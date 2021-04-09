Рубль стабилизировался в районе 77

Российский рубль пока стабилизировался чуть выше 77 рублей за доллар. Динамику рубля сейчас полностью определяют новости вокруг Украины. Затишье – рубль пытается скорректироваться, эскалация напряженности, значит, снова начинает снижаться к доллару.

Очевидно, что в этот раз вокруг Украины происходит нечто большее, чем затяжное противостояние на Донбассе. Войска угрожающе задвигались по всему периметру границы, у дипломатов нездоровое оживление. Не берусь судить, принято ли ключевое решение «закрыть украинский вопрос», но в целом можно с уверенностью сказать, что России в любом случае придется решать тему зависимости финансовой системы от внешних финансовых центров, разрыв с которыми будет точно болезненным (для российского рубля точно), но не смертельным.