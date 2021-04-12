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Более 7 тыс москвичей написали «Тотальный диктант»

РИАМОиещё 1
3 часа назад
 В Москве участниками акции «Тотальный диктант - 2021» стали свыше 7 тыс. человек, это самый большой показатель среди городов, где проходила акция, сообщила журналистам в понедельник директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. По ее словам, в минувшем году из-за пандемии в акции поучаствовали всего 1,5 тыс. жителей столицы, в 2019 году «Тотальный диктант» написали 20 тыс. москвичей. Ребковец добавила, что в число самых активных городов-участников «Тотального диктанта - 2021» также вошли Казань, Санкт-Петербург и Новосибирск. «Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Идея его проведения возникла в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Участниками акции в 2021 году стали более 675 тыс. человек из 123 стран. Для проведения диктанта было подготовлено 1,1 тыс. площадок, в Москве их организовали более 200.
Более 7 тыс москвичей написали «Тотальный диктант»
Фото: РИАМОРИАМО
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