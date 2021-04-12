ВТБ подсчитали: доля иностранцев на рынке российских государственных долговых облигаций сократилась до 20%, в последний раз она была такой низкой в августе 2015 года. Кто-то скажет: «Ну и что? Это не мои игры». Однако на самом деле проигравшим в этой игре может оказаться каждый россиянин.

Фото: Наталия Губернаторова

Первый возникающий вопрос: почему происходит отток капиталов нерезидентов из российского госдолга? По данным ЦБ, год назад картина была совсем другой, тогда доля иностранных покупателей российских долговых бумаг была на максимуме и составляла 34,9%. За год произошло резкое падение. Причем оно идет с нарастающей скоростью: только за март вложения нерезидентов в ОФЗ (облигации федерального займа) сократились примерно на 123 млрд руб., причем за одну неделю — с 26 марта по 2 апреля — на 74,6 млрд руб., а только за 31 марта почти на 49 млрд рублей. Можно ссылаться на финансовый календарный график, на подведение итогов за первый квартал, но все равно картина бегства иностранных капиталов из российских госбумаг требует объяснения.

Сначала можно присмотреться к ситуации на мировом финансовом рынке и выяснить, что Россия не одинока. Отток капиталов происходит со всех развивающихся рынков, к тому же совсем недавно произошел финансовый обвал в Турции, что для инвесторов стало сигналом ненадежности рынков развивающихся стран.

До сих пор смысл объяснения сводился к тому, что ничего страшного не происходит. О том в своем комментарии говорит и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков : «Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство».

Но это только часть объяснения. Другая часть в том, что, покидая российский госдолг, нерезиденты готовятся к введению санкций на его приобретение. Эти санкции могут и не последовать, когда (если) это выяснится, нерезиденты вернутся, но пока их поведение предсказывает введение санкций.

Санкции — это, конечно, плохо, но мы пережили их немало, так в чем же на этот раз кроется реальная опасность для каждого из нас? Она в том, как ЦБ компенсирует исход иностранных покупателей российских госбумаг.

Вариантов не так много. Если следовать учебникам, то идеальный покупатель гособлигаций — Пенсионный фонд РФ . Но у нас все не по учебникам. С 2014 года накопительные пенсии заморожены, все пущено на текущее финансирование выплаты пенсий. Этот источник пересох. Второй вариант — покупка облигаций россиянами. Определенный потенциал здесь есть — на рынок выходит все больше частных игроков. Но, во-первых, продолжающееся падение реальных доходов не способствует росту свободных средств у населения. Во-вторых, смена политики ЦБ, перешедшего к ужесточению денежной политики, может привести к росту процентов на депозиты, что ограничит приток средств частных лиц в гособлигации. Остается третий вариант — российские банки.

Собственно говоря, нам уже не раз официально объявляли, что именно российские банки закроют финансовую брешь, возникшую из-за ухода нерезидентов. Тогда все в порядке? Наоборот.

ЦБ отдает себе отчет, что банки надо стимулировать к вложению средств в гособлигации. И стимул давно готов — банки получают у ЦБ новые займы под залог ценных бумаг.

Стало скучно? Но зевать как раз не придется. Итак, банки покупают облигации, потом закладывают их в ЦБ, получают новые деньги и так далее. Не надо далеко идти по этой цепочке, чтобы убедиться, что налицо эмиссионный механизм. Новые деньги выпускаются под залог долга. Фактически ЦБ оплачивает госдолг свеженапечатанными рублями.

Эмиссионный вариант покрытия долга — это классический кратчайший путь к всплеску инфляции. Рост цен и так постепенно наращивает обороты. Замена нерезидентов на рынке долговых облигаций российскими банками эти обороты точно раскрутит. ЦБ, конечно, не может не видеть эти опасности. Но другого ответа на угрозу запрета иностранцам покупать российские облигации у него просто нет. Так что инфляция получает подкрепление.

А уж рост цен точно затронет каждого.