Россияне массово захотели заменить своих начальников

Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры отрасль высоких технологий. Также они считают, что есть большие возможности в робототехнике и искусственном интеллекте, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Так, 49 процентов россиян считают сферу IT наиболее перспективной отраслью. За перспективы развития в робототехнике и искусственном интеллекте проголосовали по 28 процентов респондентов. Также около четверти участников исследования отметили возможности для карьеры в строительстве (26 процентов), нанотехнологиях (25 процентов) и медицине (24 процента). 22 процента жителей России уверены, что наиболее перспективная сфера для работы — госслужба. По 20 процентов человек отметили отрасль логистики и транспорта, а также энергетику и добывающую промышленность. Наличие перспектив в сельском хозяйстве отметили 18 процентов опрошенных, в биотехнологиях — 17 процентов, а в предпринимательстве и финансах — по 15 процентов. За промышленность и космос отдали свои голоса по 14 процентов опрошенных. Туризм и сфера маркетинга кажутся перспективными для 12 процентов, дизайн и экология — для 11 процентов, а культура — для 10 процентов. Однако лишь 8 процентов респондентов указали на наличие перспектив в медиа, а 7 процентов — в HR. Массовый переход на удаленку в стране произошел на фоне введенных из-за распространения COVID-19 ограничений. Среди перспективных отраслей дистанционной работы, где может вырасти число вакансий, называют торговлю, финансы, страхование и государственные услуги.