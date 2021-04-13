В Минсельхозе
полагают, что основная причина приостановок закупок — ожидание снижения внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран в цене зерновых. Это подтверждается и выигрышем экспортерами пяти из шести лотов на последних торгах египетской госкомпании GASC, поясняют в министерстве. Там считают, что Россия сохранит ведущие позиции в экспорте пшеницы. По таможенным данным, с начала сезона РФ экспортировала 39,1 миллиона тонн, включая 32,4 миллиона тонн пшеницы, что на 22% и 17% больше, чем годом ранее, соответственно.