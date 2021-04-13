По данным одного из источников газеты, с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Другие собеседники издания добавляют, что закупки приостановили Cargill и Gemcorp. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, докупать партии продолжают Объединенная зерновая компания и "пара других игроков" в рамках контрактов, заключенных по более высоким ценам.

По данным "Совэкона", на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с 12,5%-ным протеином снизились на 4 доллара, до 244 долларов за тонну (FOB). Внутри страны пшеница третьего класса в среднем подешевела на 75 рублей, до 13,55 тысячи рублей за тонну, четвертого — на 50 рублей, до 13,52 тысячи. Динамика при этом несколько замедлилась. За последнюю неделю марта цены снижались на 225–250 рублей за тонну, пишет газета.