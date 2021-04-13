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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Банки.ру
1 час назад
Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: ТАССТАСС
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,34% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 534,47 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,47% и равнялся 1 439,22 пункта.
Рынки,Московская биржа,
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