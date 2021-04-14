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Цена на нефть взлетела

Lenta.ru
1 час назад
Июньский фьючерс нефти марки Brent подорожал до 66 долларов за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE, следует из данных площадки.
Цена на нефть взлетела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Это произошло впервые с 18 марта, рост составил более четырех процентов. К 18:12 по московскому времени стоимость Brent взлетела до 66,3 доллара за баррель.
Стоимость сырья растет на фоне доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Организация улучшила прогноз по спросу на нефть в этом году. Теперь ожидается, что он составит 96,7 миллиона баррелей в сутки — это на 230 тысяч баррелей в сутки больше предыдущего прогноза.
Ранее сообщалось, что в России приготовились к неизбежному снижению нефтяных доходов. Основным прогнозом по добыче нефти в стране в период до 2035 года является ее неизбежный спад, заявили в Минэнерго.
Рынки,Международное энергетическое агентство,Минэнерго,
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