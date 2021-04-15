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Названы крупнейшие зарубежные держатели госдолга России

Прайм
30 минут назад
Крупнейшими иностранными держателями российского госдолга являются инвесторы из США и Великобритании, за счет запрета на участие в первичных аукционах можно ожидать дальнейшего снижения доли нерезидентов в ОФЗ, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
Названы крупнейшие зарубежные держатели госдолга России
Фото: ПраймПрайм
Американские СМИ ранее написали, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).
Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против гособлигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов. В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.
Согласно предварительным данным ЦБ РФ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 процентного пункта — до 20,2%.
Ранее ЦБ РФ уже отмечал, что крупнейшими иностранными держателями госдолга РФ являются инвесторы из США и Великобритании, на которых приходится по 6,9% от совокупного объема рынка ОФЗ, напоминает Кравченко. То есть, на инвесторов из этих двух юрисдикций в совокупности приходится более половины всего госдолга РФ, которым владеют зарубежные инвесторы (если исходить из оценки в 20,2% за март).
"Безусловно, можно ожидать дальнейшего снижения доли нерезидентов в ОФЗ за счет запрета на участие в первичных аукционах. Однако такая ситуация наблюдается уже не первый месяц, и обусловлена она была, в том числе тем, что на аукционах Минфина в последнее время практически весь объем выкупали российские госбанки. Тем не менее, можно ожидать сохранения активности нерезидентов на вторичном рынке ОФЗ, в особенности с учетом постепенного повышения процентных ставок в РФ", — считает Кравченко.
По его словам, в четверг доходность десятилетних ОФЗ в моменте поднималась до 7,36% годовых, однако затем скорректировались, то есть цены ОФЗ отросли обратно. "В целом уровень доходности в 7,3% и выше уже включает в себя все возможные риск-премии и санкционные угрозы, поэтому, скорее всего, падение цен на рынке ОФЗ будет носить ограниченный характер", — отметил он.
В то же время важно понимать конечную формулировку возможных новых санкций, считает заместитель гендиректора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков. "Самый жесткий вариант для американцев и европейцев – владение российским долгом, а не покупка на первичном рынке. В таком случае мы увидим отток до нулевого уровня, и это будет сильный удар. Но я в такое развитие ситуации не верю", — сказал он.
Рынки,Джон Салливан,Юрий Кравченко,Александр Панкин,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Центральный банк России,Минфин,МИД,РИА Новости,
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