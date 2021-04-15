Названы крупнейшие зарубежные держатели госдолга России

Крупнейшими иностранными держателями российского госдолга являются инвесторы из США и Великобритании, за счет запрета на участие в первичных аукционах можно ожидать дальнейшего снижения доли нерезидентов в ОФЗ, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко

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Американские СМИ ранее написали, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ Минфина РФ , а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).

Согласно предварительным данным ЦБ РФ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 процентного пункта — до 20,2%.

Ранее ЦБ РФ уже отмечал, что крупнейшими иностранными держателями госдолга РФ являются инвесторы из США и Великобритании, на которых приходится по 6,9% от совокупного объема рынка ОФЗ, напоминает Кравченко. То есть, на инвесторов из этих двух юрисдикций в совокупности приходится более половины всего госдолга РФ, которым владеют зарубежные инвесторы (если исходить из оценки в 20,2% за март).

"Безусловно, можно ожидать дальнейшего снижения доли нерезидентов в ОФЗ за счет запрета на участие в первичных аукционах. Однако такая ситуация наблюдается уже не первый месяц, и обусловлена она была, в том числе тем, что на аукционах Минфина в последнее время практически весь объем выкупали российские госбанки. Тем не менее, можно ожидать сохранения активности нерезидентов на вторичном рынке ОФЗ, в особенности с учетом постепенного повышения процентных ставок в РФ", — считает Кравченко.

По его словам, в четверг доходность десятилетних ОФЗ в моменте поднималась до 7,36% годовых, однако затем скорректировались, то есть цены ОФЗ отросли обратно. "В целом уровень доходности в 7,3% и выше уже включает в себя все возможные риск-премии и санкционные угрозы, поэтому, скорее всего, падение цен на рынке ОФЗ будет носить ограниченный характер", — отметил он.