Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США в четверг растут в пределах 1% на фоне сильной макростатистики и сезона корпоративных отчетностей, Dow Jones и S&P 500 обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,74% — до 33981,74 пункта, после открытия индекс успел обновить исторический рекорд, который теперь составляет 33986,91 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,85% — до 13976,23 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,67% — до 4152,2 пункта, индекс также обновил исторический максимум, до 4155,45 пункта.

До открытия торгов были опубликованы данные по розничным продажам, производству и рынку труда в США. Так, объем розничных продаж в стране в марте подскочил рекордными темпами с мая 2020 года — на 9,8% к февралю вместо ожидаемых 5,9%. Снижение февраля составило 2,7%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 апреля достигло 576 тысяч, показатель упал сразу на 193 тысячи к предыдущей неделе, прогноз составлял 700 тысяч.

Промышленная статистика при этом оказалась хуже ожиданий. Так, объем промпроизводства в стране в марте вырос только на 1,4% в месячном выражении, аналитики ожидали рост на 2,8%. А показатель февраля был пересмотрен до снижения на 2,6%, а не на 2,2%.