Раскрыто будущее рубля и нефти на следующей неделе

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- Прошедшая неделя была достаточно позитивной для рисковых активов, доллар слабел на глобальном рынке, а рубль стал лидером среди укреплявшихся валют развивающихся стран. Умеренную поддержку российской валюте оказала нефть, подорожавшая до 67 долларов за баррель на фоне сильной макростатистики и улучшающихся ожиданий по спросу, а также начало налогового периода.

Но главным позитивным фактором для рубля стала геополитика. В четверг были объявлены антироссийские санкции со стороны США за вмешательство в выборы и кибератаки. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещается покупка российских суверенных облигаций на первичном рынке. Введенные санкции оказались достаточно мягкими, так как не ограничивают действия нерезидентов на вторичном рынке и со старыми выпусками. Более того, во многом цены на российские активы уже включали в себя санкции против госдолга, и снижение неопределенности стало позитивным для рынка. В результате курс USDRUB опускался к 75,5 рубля за доллар. Последние заявления Джо Байдена о том, что настало время для деэскалации российско-американских также поддерживают оптимизм на рынке.

Однако пока говорить о полном уходе санкционной премии не приходится, геополитика продолжает оставаться основным фактором для российского рынка. Сейчас в центре внимания будет находиться развитие ситуации в Украине, и новости оттуда во многом определят движение российских активов в ближайшее время. Мы ожидаем постепенного возврата курса к 74-75 рублям за доллар, но ухудшение ситуации может резко вернуть его к 76 рублям за доллар и выше.

Нефть

- Нефтяной рынок позитивно реагирует на перспективы увеличения спроса. В центре восходящего движения сильная экономическая статистика из Китая, которая позволяет ожидать увеличения спроса на углеводороды. Дополнительным фактором является статистика из США по автомобильному трафику, которая превысила докризисные уровни, что позволяет предполагать высокий автомобильный сезон в США. При этом активность сланцевых нефтедобывающих компаний не растет, они сталкиваются с оттоком инвестиций на фоне роста большинства прочих рыночных активов.

Для нефтяного рынка сформировался благоприятный период, в котором цены могут перейти в диапазон 67-70 долларов за баррель Brent. В фокусе, однако, останется иранская история. Если Иран сможет вернуться на публичный рынок, то увеличение предложения может потребовать корректировки соглашения ОПЕК+.

Биржа

Дмитрий Бабин , эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Индекс Мосбиржи приближается к исторической вершине благодаря восходящей динамике мировых рынков и нефти. Этому способствуют сильные данные по экономике США и Китая.

Дополнительным позитивом для нас выступает исчезновение санкционной неопределенности, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Учитывая, что новые санкции США оказались не столь жесткими, как многие опасались, это приводит к сокращению геополитического дисконта в рублевых активах, способствуя их повышению.

Рост у нас происходит широким фронтом: пользуются спросом основные представители почти всех секторов. Лидирующую динамику демонстрируют акции металлургических компаний и финансового сектора. Отстают от рынка некоторые бумаги нефтегазовых компаний и сектора электроэнергетики.

Сдерживающие влияние оказывает фактор пятницы: многие инвесторы проявляют осторожность на фоне опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Если этого не произойдет, уже в понедельник мы можем ускорить рост даже при нейтральном внешнем фоне.

Из-за высокой геополитической напряженности и санкционных рисков мы за последние месяцы существенно отстали от подъема мировых рынков и нефтяных цен. Поэтому потенциал роста российского рынка является достаточно высоким. Но для формирования восходящего движения нам необходима стабильность внешнего фона и отсутствие признаков ухудшения геополитической обстановки.