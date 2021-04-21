Нефть Brent подешевела $66,09 за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют снижение на возвращении коронавирусных рисков, инвесторы также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.36 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72%, до 66,09 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 62,16 доллара за баррель.

Нефтяные котировки снижаются, поскольку ситуация с коронавирусом вновь начинает создавать значительную неопределенность для восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса. Так, в Индии и Японии наблюдается рост новых случаев обнаружения инфицированных, что приводит к рискам ужесточения карантина.

"В эпицентре — два крупных азиатских импортера нефти, Индия и Япония, на которые приходится более 16% мирового спроса на нефть Это, возможно, потребует пересмотра в худшую сторону прогноза мирового спроса на нефть в этом году", — заявил агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес.

Инвесторы обратили внимание и на данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли на 0,4 миллиона баррелей. Запасы демонстрировали снижение три недели подряд. Официальная статистика минэнерго страны будет опубликована вечером.