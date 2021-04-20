Аналитик рассказал о худшем раскладе для рубля в апреле-мае

Сегодня вечером Американский институт нефти готовится опубликовать очередную порцию статистики. Она может подтвердить тенденцию к снижению запасов в хранилищах США. Это могло бы стать хорошей новостью для российской валюты. Но не сейчас.

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Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, объяснил, почему высокие цены на нефть пока не помогают рублю. И привыкнет ли он к санкциям до конца весны:

- Уже почти неделю нефть спокойно чувствует себя на уровнях 65-67 долларов за баррель. В обычной ситуации это, конечно, поддержало бы курс рубля не меньше, чем бьющие все мыслимые рекорды глобальные биржевые индексы Доу-Джонса и S&P500. Они регулярно балуют нас и прогнозами дальнейшего подъема.

Но сейчас момент таков, что никакие споры о новых скорых взлетах или о гипотетически возможных жестких посадках на фондовых площадках Америки, Европы и Азии, как и разговоры о сравнительных скоростях восстановления российской и мировой экономики, не вызывают у рубля ровным счетом никаких эмоций.

Тема обострения российско-американских отношений и объявленные США санкции против долговых бумаг нашей страны, словно мутной пеленой, застилают пока глаза инвесторам на валютном рынке. Хотя эти санкции и были введены в самой "лайтовой" из возможных версий - супероблегченной.

В нынешней форме запрет на участие в первичных аукционах Минфина РФ для иностранных инвесторов не способен оказать на российскую финансовую систему сколько-нибудь заметное давление. Хотя бы потому, что любой иностранный фонд, в том числе и с американской юрисдикцией, или любая работающая в России дочерняя структура американской компании, сможет на совершенно легальных по американским законам основаниях по-прежнему приобрести бумаги госдолга на вторичном рынке.

Облигации на вторичном рынке - ничем не хуже, они такие же. А купить их можно у любого участвующего в первичных размещениях российского банка. Или у другого иностранного юрлица-посредника, которое под американские санкции не подпадает.

Возможно, такие схемы будут даже выгодны и нашим банкам, и казне. За последний год крупнейшие российские банки аккумулировали на своих балансах больше бумаг госдолга, чем им требуется на долгосрочном горизонте. Под обеспечение этими бумагами они получают от ЦБ льготные кредитные линии на самых выгодных условиях.

Но денежной ликвидности у банков достаточно. И если часть своих ОФЗ (облигаций федерального займа) банки продадут зарубежным инвесторам под 7% и более годовых, то многие банки будут не прочь разгрузить свои балансы.

С точки зрения казны, на начало апреля суммарная доля вложений зарубежных компаний-нерезидентов в госдолг России, считая все старые и недавние выпуски, снизилась до 19,7 процента. А ЦБ подсчитал, что в марте их участие в свежих размещениях ОФЗ сводилось и вовсе к 10 процентам. Именно поэтому Минфин может безо всякого ущерба сократить план заимствования на год в пределах этих 10 или даже 20 процентов.

По большому счету, казна легко обойдется и совсем без этих денег. Только в Фонде национального благосостояния скопилось около 13 триллионов рублей. А всего объем российских золотовалютных резервов позволяет выделять в бюджет каждый год по одному триллиону рублей, потратив на эти цели на протяжении пяти лет даже менее 10 процентов от общей суммы резервов.

Все самые необходимые внешние и внутренние заимствования уже были сделаны Россией в последние годы с избытком. И не брать лишнего - даже правильно. Чтобы не платить ежегодно лишние проценты на дополнительные суммы, без которых мы еще долго можем обходиться.

Именно поэтому реакция валютных курсов на новые "долгожданные" санкции была более чем сдержанной. Скачок пары доллар/рубль в район 77,5 рубля и быстрый возврат курса менее чем за сутки обратно ниже отметки 75,5 рубля. Отчасти сыграла роль, конечно, и подготовленность ЦБ РФ к моменту введения санкций. О них Джо Байден заранее предупредил в телефонном разговоре президента России.

Кстати, и сам этот факт, и подчеркнуто сдержанный тон выступления американского президента на тему санкций, скорее наводят на мысль, что они направлены не столько в адрес России, сколько для ублажения демократами своих избирателей. Это успешно отвлекает их внимание от совсем других параллельно происходящих в США политических процессов. О также - от приостановки куда более важного сейчас для США экономического дележа глобального пирога с Китаем.

И даже слова о возможном ужесточении ограничений, если эти меры на Россию "не подействуют", сопровождались утечками. В них максимальной пока "угрозой" выглядит запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков ОФЗ в течение первых 90 дней после их первичного размещения. Но большого резона покупать срочно именно новые выпуски у инвесторов нет, если доступны будут на вторичном рынке старые выпуски.

Всё сказанное не означает, что американские политики не способны показать нам зубы. Но пока они делать этого не стремятся. И если дальнейший ход событий в апреле-мае подтвердит эту картину, то вряд ли доллар выйдет за пределы коридора 74-80 рублей. Планка снизу - это при оптимистичном сценарии. А сверху - при пессимистичном.

Оптимистичный сценарий означал бы отсутствие новой санкционной эскалации. При нем Минфин РФ продолжит в меньших объемах, но все же регулярно проводить аукционы по новым размещения госдолга, не дожидаясь июня. В этом случае рубль может немного поддержать непрямой приток денег зарубежных инвесторов в ОФЗ через вторичный рынок.

Пессимистичный же сценарий означает возможную ситуацию, при которой Минфин откажется как от проведения аукциона в ближайшую среду 21 апреля, так и от последующих. Возможно, об этом станет окончательно известно уже сегодня. А причиной отказа могло бы стать понятное нежелание Минфина размещать новый госдолг под слишком высокий процент. Наши внутренние инвесторы, пользуясь ситуацией, могут требовать слишком высокую "премию за риск". И тогда от новых размещений казне разумней будет на время отказаться.

Как раз с учетом этого варианта курс доллара и пока вновь приподнялся к отметке в 76,35 рубля. Ажиотажного спроса на валюту сейчас нет. Но желающие подстелить соломки и на всякий случай конвертировать часть рублей в валюту - конечно же, есть и среди представителей нашего бизнеса, и банков, и граждан.

Поэтому в самом реалистичном и базовом сценарии, и особенно в случае отмены Минфином до мая ближайших аукционов, курс может постепенно дрейфовать к отметке 78 рублей или чуть выше. Даже несмотря на то, что пыль уже осела, и первые эмоциональные реакции валютного рынка уже вроде бы позади.

Но на более долгий срок все же разумно держать в уме и более широкий коридор от 74 до 80 рублей за доллар. Выход на более высокие котировки мог бы произойти, пожалуй, только в случае новых резких движений из Вашингтона. Например, если там решат инициировать отключение России от SWIFT. Или изобрести еще что-то новенькое. При любом более спокойном развитии сюжета рубль постепенно свыкнется с санкциями в течение весны.