Путин и Шойгу помогли взлететь рублю

Российские фондовые рынки отреагировали ростом котировок на намек о возможном потеплении в отношениях России и Украины, прозвучавший в заявлениях президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу

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Как сообщает Investing.com , в середине дня импульс росту придало сделанное Сергеем Шойгу объявление о начале отвода войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности.

Вечером биржи вновь ускорили рост после того, как Владимир Путин заявил о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве в любое время, чтобы обсудить двусторонние отношения.

На политических новостях индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд.

В районе 17.00 мск он достиг 3607,75 пункта, затем немного снизился и закрылся на отметке 3600,35 пункта, прибавив за день 1,08%.

Индекс РТС вырос на 2,57% — до 1.501,77 пункта, достигнув максимального значения с 18 марта.

Рубль укрепился к доллару на 1,5% и к 19.00 мск торговался по 75,46 рубля за единицу американской валюты. Евро потерял 1,7% и стоил к 19.00 мск 90,61 рубля.