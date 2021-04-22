Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Путин и Шойгу "оживили" рубль

Вероника Полынина
30 минут назад
Российские фондовые рынки отреагировали ростом котировок на намек о возможном потеплении в отношениях России и Украины, прозвучавший в заявлениях президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Путин и Шойгу помогли взлететь рублю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Investing.com, в середине дня импульс росту придало сделанное Сергеем Шойгу объявление о начале отвода войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности.
Вечером биржи вновь ускорили рост после того, как Владимир Путин заявил о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве в любое время, чтобы обсудить двусторонние отношения.
На политических новостях индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд.
В районе 17.00 мск он достиг 3607,75 пункта, затем немного снизился и закрылся на отметке 3600,35 пункта, прибавив за день 1,08%.
Индекс РТС вырос на 2,57% — до 1.501,77 пункта, достигнув максимального значения с 18 марта.
Рубль укрепился к доллару на 1,5% и к 19.00 мск торговался по 75,46 рубля за единицу американской валюты. Евро потерял 1,7% и стоил к 19.00 мск 90,61 рубля.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский высказал мнение, что тренд на снижение российской валюты будет продолжиться ближайшие несколько лет из-за инфляции, экономической и политической нестабильности.
Рынки,Дмитрий Голубовский,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители