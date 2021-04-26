Ефимов: более 70% российского экспорта телекоммуникационной техники приходится на Москву

В 2020 году Москва поставила за рубеж телекоммуникационное оборудование на сумму около 270 млн долларов, что составило 73% российского экспорта этой продукции. По итогам прошлого года география поставок московских товаров расширилась на 11 новых направлений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем производства коммуникационного оборудования Москвы по итогам 2020 года составил около 614 млн долларов. Всего Москва экспортировала в прошлом году данной продукции на 270 млн долларов. Это 73% в структуре общероссийского экспорта. Покупателями оборудования для связи от московских предприятий стала 91 страна мира», — заявил он.

Ефимов добавил, что в 11 стран Европы, Юго-Восточной Азии и Африки столичное телекоммуникационное оборудование в прошлом году было поставлено впервые. Общая сумма экспорта в эти страны составила более 1 млн долларов.

«В структуру столичного экспорта телекоммуникационной техники входят: аппаратура приема, преобразования и передачи информации — 65,1 млн долларов, детали телефонов и коммуникационной аппаратуры — 20 млн долларов, базовые станции — 3,2 млн долларов, телефоны с беспроводной трубкой и проводные телефоны, на которые приходится 2,7 млн долларов и 1,17 млн долларов соответственно», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров

Ведущими покупателями, на которых пришлось 75% столичного экспорта, стали Азербайджан — 85,1 млн долларов, Казахстан — 36,3 млн долларов, Грузия — 28,5 млн долларов, Китай — 27 млн долларов и Белоруссия — 25,7 млн долларов.

К ключевым направлениям столичного экспорта, куда поставки по итогам 2020 года также значительно выросли, относятся: Мексика, Вьетнам, Республика Корея, Чили и Израиль.

По результатам отраслевого исследования Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в среднесрочной перспективе московским производителям — экспортерам коммуникационного оборудования следует обратить внимание на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Центральной и Латинской Америки, в частности на Мексику, Чили и Бразилию.