Нефти Brent предрекли падение до $10 за баррель

С начала 2021 года Brent выросла на 30% — до $65 за баррель. С этого уровня в марте 2020 года она начала резко падать.

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Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2021 году международный спрос составит 96,5 млн баррелей в сутки, то есть восстановит около 60% объема, который был потерян в прошлом году в связи с пандемией.

МЭА ожидает, что в 2021 году Brent сможет дойти до $74 за баррель.

Согласно отчету, опубликованному специалистами консалтинговой компании Wood Mackenzie, специализирующейся на исследованиях и прогнозах в области энергетики, спрос на нефть начнет сокращаться уже с 2023 года и к середине XXI века понизится на 70% по отношению к нынешнему. Об этом пишут «Известия».

К 2030 году цена Brent снизится до $37–42 за баррель, а к 2050 году дойдет до $10, считают в Wood Mackenzie.

Но аналитики сходятся во мнении, что такой сценарий далек от реальности.

По словам экспертов, если нефть упадет до $10 за баррель, то это будет слишком существенным перекосом, которому рынок не позволит произойти.

Пока потребляющие углеродное топливо сектора экономики не трансформируются в углеродно нейтральные, стоимость нефти будет и дальше повышаться, указал директор по развитию торговой платформы Overbit Азиз Кенжаев. Он допустил, что цены будут достигать $80 за баррель.