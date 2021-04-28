Цены на золото снизились

Фьючерсы на золото во вторник закрылись с небольшим понижением после торгов в узком диапазоне, тогда как инвесторы ожидали итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США

Фото: © РИА Новости. Александр Алпаткин © РИА Новости. Александр Алпаткин

"В настоящее время динамика котировок золота зависит только от ФРС", и цены "застряли на одном месте, хотя в США наблюдается рост потребительского доверия до максимального уровня с начала пандемии (коронавируса), наиболее стремительный рост цен на жилье с 2006 года, а также резкое подорожание других сырьевых товаров", отметил Эдвард Мойя из Oanda.

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Ожидается, что руководство ФРС в среду по итогам очередного заседания вновь заявит о намерении не повышать процентные ставки до 2024 года, а также сообщит, что пока слишком рано даже начинать разговоры о сворачивании программы покупок гособлигаций, чей объем составляет 120 млрд долларов США в месяц.

Рост потребительского доверия в США во вторник оказал некоторое давление на котировки золота, воспринимаемого в качестве актива-убежища. Рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия в текущем месяце показал рост до 121,7 против 109 в предыдущем месяце.

Цены на золото могут перейти к росту, превысив отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, если пересмотренные с повышением экономические прогнозы председателя ФРС Джерома Пауэлла не приведут к распродаже на рынке гособлигаций, сообщил Мойя.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,1%, до 1778,80 доллара за унцию. Тем временем майские фьючерсы на серебро подорожали на 0,8%, до 26,41 доллара за унцию, после роста на 0,5% в понедельник.

Золото теряет привлекательность для трейдеров, поскольку они не готовы открывать большие позиции в преддверии заседания ФРС, заявил Наим Аслам из AvaTrade.

"Трейдеров беспокоит объем покупок активов (со стороны ФРС), поскольку есть признаки того, что эти покупки теряют импульс", — сказал он.

Количественное смягчение обычно оказывает давление на доллар и может привести к ускорению инфляции, что позитивно сказывается на котировках золота, зачастую воспринимаемого в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Майские фьючерсы на медь на COMEX во вторник выросли в цене на 1,1%, до примерно 4,49 доллара за фунт, что стало максимумом с апреля 2011 года. Апрельские фьючерсы, чей срок исполнения наступает в среду, прибавили 6,6%, достигнув рекордного максимума на уровне в 4,743 доллара за фунт.